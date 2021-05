Cierra Manuel Negrete campaña en Acapulco

Al cerrar su campaña procelitista en Acapulco ante miles de militantes del partido rosa, el candidato a la gubernatura por Fuerza por México, Manuel Negrete Arias, dijo que en Guerrero, es necesario acabar con los viejos sistemas que no han funcionado para sacar adelante a la entidad de pobreza y la marginación.

En la calle Vasco Núñez de Balboa, donde se instaló el templete ante miles de mujeres y hombres que la abarrotaron, el candidato refrendo cada uno de sus compromisos y propuestas que ha realizado desde el inicio de su campaña. Estado Mi compromiso es con la ciudadanía, reitera Manuel Negrete

"Es tiempo de ir juntos por la opción te de cambio, de compromiso, Y trabajo y de un plan con visión social, en el que todos ocupé un lugar importante en un nuevo Guerrero de derechos, de libertades, de innovación", expresó Negrete Arias ante los gritos y porras de sus seguidores.

Destacó que en cada paso que dio pudo ver a su estado con otros ojos, comentado "me duele ver las carencias que hay, he vivido lo que para todos ustedes es el día a día: no poder llegar a una comunidad porque se rompió el único puente, que no haya suficiente iluminación en las calles, en los poblados, ver que los servicios indispensables no llegan"

Manuel Negrete, dijo que estos dos meses de campaña fueron intensos, de mucho trabajo, de visitar las regiones, los municipios y las comunidades; por lo que expresó su agradecimiento a todos por los recibimientos que le dieron en cada municipios y comunidades que visitó y por la confianza que le brindaron.

También agradeció a todos los que han dedicado parte de su tiempo para escucharlo y para conocerlo, así como a los liderazgos territoriales y a sus compañeros candidatos.

Finalmente el abanderado del partido rosa, invitó a los presentes a que vayan a votar el próximo domingo, porque es un derecho elegir a quién nos va a gobernar los próximos seis años.