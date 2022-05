CFE me quiere poner de rodillas ante deuda de 750 mdp de la Capama

Tras reconocer que la deuda más complicada que tiene el ayuntamiento de Acapulco, corresponde a los 750 millones de pesos de la Capama a la Comisión Federal de Electricidad, la presidenta Abelina López Rodríguez, dijo que la CFE, la quiere poner de rodillas, al pretender cobrarse de manera directa entre 5 o 6 millones de pesos que corresponden a los remanentes que se tienen por el servicio de alumbrado público que cobra el municipio de manera mensual.

En entrevista luego de haber encabezado un acto cívico por el Día del Trabajo, en el monumento de Juan R Escudero en la zona del centro de la ciudad, la primera edil, advirtió que si la CFE, quiere amarrarle las manos, le moverá al pueblo a la Comisión Federal de Electricidad, “porque no me voy a dejar porque vaya que muevo pueblo y a ver quién puede porque he insistido una y otra vez que en estas condiciones no podemos firmar un convenio así”.

“Voy hacer hasta lo imposible por ir resolviendo, por ir pagando, la deuda más complicada que nos dejaron es la de 750 millones de pesos en Capama de dos administraciones, yo me hago una pregunta cómo es posible que no pagaron, si yo desde que llegue he pagado puntualmente al día de hoy, como 120 millones de pesos pagando puntualmente la luz, y porque antes no lo hacían, pero también tengo un cuestionamiento a la CFE, y lo voy a decir para que la gente lo sepa, me quieren amarrar las manos, me quieren poner de rodillas pero no me voy a dejar”, expresó.

Dijo que se tenía un acuerdo platicado en la mesa, el cual era que la deuda de 750 millones de pesos, sería tripartida gobierno federal, el gobierno del estado y el municipio el cual pagaría un total de 257 millones de pesos de la deuda que tiene la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, sin embargó, pretenden cambiar el acuerdo con el cobro directo del remanente, lo que pondría de cabeza al municipio.

Manifestó que si la CFE mantiene la postura, lo que va a provocar es que ya no le pague el servicio de energía eléctrica, mismo que en estos seis meses de su gobierno ha estado cumpliendo de manera constante.

Dijo que su gobierno ha realizado un gran esfuerzo para pagar parte de las deudas que se tienen en el municipio generadas en las dos últimas administraciones, como 576 millones de pesos por concepto de pagos del Impuesto Sobre Renta (ISR) con el SAT que se tenía desde hace seis años, además se está cubriendo una deuda al ISSSPEG de 44 millones de pesos los cuales ya están garantizados.

Se tiene también el tema del Fonacot con 38 millones de pesos, los cuáles mantienen a los trabajadores en el buró de crédito, hay una deuda desde el 2011 por 325 millones de pesos, en esta se busca que el Congreso ayude para poder restructurar está, se tiene la deuda de 150 millones de pesos por laudos, de los cuáles ya se deben de cubrir 64 millones porque las demandas ya se encuentran en su parte final.

Por otro lado, al realizar un recorrido por la zona turística, la presidenta anunció también que por las gestiones que se han realizado en la Conagua, ya se tiene un depósito de recursos por 200 millones de pesos a Capaseg del estado para los trabajos de los colectores que se tienen en Acapulco, y en unos días más se firmaran con convenios para que empiece a trasferir 50 millones de pesos.