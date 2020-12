Certifican playas de Acapulco con el distintivo Blue Flag

Con un reclamo a administraciones pasadas que no procedieron de acuerdo a la ley en contra de quienes provocaron la contaminación de las playas de Acapulco, la alcaldesa Adela Román Ocampo, realizó el izamiento de la bandera Blue Flag en cinco playas del puerto que fueron certificadas.

La certificación de las playas se logró luego de cumplir con los 33 procedimientos que marca la ley en materia ecológica. Local Avalancha de turistas, posible riesgo de contagio masivo en Acapulco: Jacko Badillo

Durante el acto de izamiento de la bandera Blue Flag en la playa de Pie de la Cuesta una de las certificadas con este instintivo, la alcaldesa Adela Román Ocampo, dijo que este este es un compromiso que asumió desde el primer día de su gobierno.

Expresó que el compromiso, es mayor cuando se trata de recuperar las playas y el entorno ecológico de la bahía.

"Ya he señalado como Acapulco, durante décadas, no sólo fue abandonado, sino también contaminado a propósito con el fin de evitar procedimientos que por ley, tenían que realizarse, y que por jugosos negocios que beneficiaron a administraciones pasadas y a empresarios, no se hicieron dejando que el problema de contaminación aumentará", expresó

Además de la playa de Pie de la Cuesta, nuevamente fueron certificadas las playas Icacos I, Icacos II, Revolcadero I y Revolcadero II.