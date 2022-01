Cero tolerancia en el delito de extorsión en Guerrero

Al confirmar que Saúl López Sollano, será sustituido como Secretario General de Gobierno para subir a la suplencia del senado que dejó su padre, Félix Salgado Macedonio, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda aseguró que habrá “cero tolerancia” en el delito de extorsión y se reunirá con empresarios y comerciantes que son víctimas de este flagelo.

En entrevista, luego de asistir al informe de 100 días de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez donde le brindó todo el apoyo y anunció el mayor presupuesto para el municipio, la jefa del ejecutivo estatal anunció que será este lunes donde se decida quien se va quedar en la Secretaría General de Gobierno y que sustituirá en Saúl López Sollano.

“ El secretario de gobierno no se va a ir hoy, ni mañana, ni pasado será hasta que surja efecto de licencia, entonces todavía tenemos un tiempo para determinar quien lo va a suplir pero desearle también el mayor de los éxitos desde donde esté Saúl López es un hombre una gran experiencia y con una gran capacidad para conciliar y vamos a ver y en cuanto tengamos el nombre se lo vamos a dar a conocer”, precisó.

Aclaró que hasta el momento es el único movimiento que se hará en su gabinete del gobierno del estado. “ vamos a llegar a los 100 días con el gabinete cómo está”.

En cuanto a la solicitud que están haciendo empresarios de Acapulco para reunirse y poder abordar el tema del delito de extensión, turismo incentivos fiscales, Evelyn Salgado dijo que se reunirá con todo el sector empresarial de diferentes cámaras y también comerciantes del mercado e informal.

Dijo que uno de los delitos que no se debe de permitir y tiene que haber “cero tolerancia” es el de la extorsión.

“Nuestro pueblo ya no puede mas con este tema de la extorsión, necesitábamos en apoyo para nuestros comerciantes y empresarios, eso ya no debe de existir y es uno de los delitos con el que vamos con toda la coordinación para erradicarlo y no debe ya de ser y estoy buscando todas las alternativas y estrategias posibles”.

Asimismo confirmó la llegada de más elementos de seguridad, del ejército y de la guardia nacional el cual están preparados, equipados para batir el delito de extorsión.

Aseguró que si es necesario llegarán más elementos, como lo han hecho hasta el momento, “pero yo considero que es muy bueno una reunión con todos los presidentes de las cámaras, con comerciantes del mercado, de la tienda de la esquina y tiene que ser de todas y de todos”.

Dijo que no sólo son víctimas de extorsión los empresarios que están en grandes cámaras empresariales, sino también el que tiene un pequeño negocio como el de los elotes, el de plátanos y hará una reunión con todos.

Añadió que en la reunión participarán el secretario de seguridad pública y se buscará las estrategias. “Yo no voy a descansar hasta que ese delito sea erradicado y decir que no habrá impunidad. Estado Félix Salgado pide licencia como senador

Por otra parte, anunció un paquete de obras para el 2022 que beneficiaran al puerto de Acapulco y que además de que concluirán algunas que quedaron pendientes en la pasada administración municipal, como son el puente de la vía rápida y el segundo piso de la avenida Ruiz Cortines.

“Tenemos programadas buenas obras para Acapulco, también para la zona rural y por parte de Capaseg hay un gran apoyo para el tema del agua potable porque es lo que piden los acapulqueños el agua y vamos a lanzar el paquete de obras que se viene para Acapulco”.

Sin dar a conocer el monto, dijo que el municipio de Acapulco se encuentra en el número uno del Estado de Guerrero con mayor presupuesto.

“Acapulco, es el municipio número uno en cuanto a presupuesto, porque se concentra el mayor número de población, hay mucha necesidad a veces no hay necesidad de irte a la Montaña y a veces te vas a la zona rural y ahí encuentras un grado de pobreza”.

La gobernadora del estado, dijo que trató de que fuera un presupuesto equitativo donde ningún municipio va quedar fuera y también se basó a las necesidades y al número de población.