Cero tolerancia ante alteración de la tarifa, advierte Transportes

Tras afirmar que la tarifa oficial de taxis colectivos amarillos es de 17 pesos, el delegado regional de Transportes, Mario Lagunas Mancilla, advirtió que quien altere el costo del pasaje se le sancionará sin distingos, "habrá cero tolerancia".

Lo anterior lo expresó en respuesta a las denuncias que hicieron usuarios de que por las noches están cobrando 20 y 30 pesos los colectivos amarillos de las rutas Coloso, Colosio, Renacimiento y Zapata, a lo que aseguró que es ilegal este incremento.

"Los inspectores de Transportes realizan operativos, pero también se necesita de la colaboración de los usuarios y que denuncien a los choferes de colectivos amarillos que estén cobrando más de lo que establece la tarifa oficial", dijo.

El funcionario, Lagunas Mancilla, abundó sobre el cobro excesivo, que hasta el momento no tenía denuncia alguna sobre la alteración del pasaje del transporte liviano y en estas condiciones estaba atado de manos, "porque si no hay denuncia no podemos actuar".

Insistió que es sumamente importante que la ciudadanía fomente la cultura de la denuncia, de otro modo, van a continuar los abusos de los trabajadores del volante.

Exhortó a la población que cuando sean víctimas de abusos, tomen las placas o el número económico del taxi colectivo, para que hagan su denuncia en la delegación regional de Transporte o bien ante los inspectores que realizan filtros en distintos puntos de la ciudad, con la seguridad de que se actuará y se aplicara el reglamento.