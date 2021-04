Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres: Ruth Zavaleta

La candidata a gobernadora por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Zavaleta Salgado ofreció cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y se comprometió hacer un pacto primario con los presidentes municipales para erradicar este delito.

Al sostener un encuentro con la Unión de Calentanos Radicados en Acapulco que encabeza José Salgado; Zavaleta Salgado denunció sin precisar nombres que algunos candidatos a la gubernatura le han copiado sus ideas y propuestas para combatir la violencia contra las mujeres pero lamento que no van saber como aplicarlo.

“Se los puedo demostrar tengo 35 propuestas para combatir la violencia contra las mujeres, de eso sacaron algunos candidatos y les he estado detectando como textualmente sacaron mis propuestas y como tienen más dinero para difundirla en la televisión y en la radio, pues pareciera que son de ellas y de ellos, pero no saben cómo, porque pueden decir los discursos pero no puedo decir el cómo”, reveló

Propuso una fiscalía especializada para atender a las mujeres y añadió que se tiene que cambiar la cultura de la atención.

Añadió que se va a vigilar la actuación del poder judicial, “vamos a vigilar que estén capacitados y aquellos que no se capaciten con perspectiva de género, no los vamos a dejar que atiendan a las mujeres, tiene que haber personal profesional para atender a las mujeres”, insistió.

Zavaleta Salgado, también hizo el compromiso en materia de seguridad, de dar mayores recursos a los municipios para que realicen las actividades preventivas.

Explicó que las actividades preventivas es tener una policía de contacto para prevenir delitos menores y precisó que los policías municipales no son para combatir el crimen organizado ni enfrentarse con bandas criminales, la policía municipal es para prevenir delitos menores que pueden convertirse en delitos mayores.

En entrevista, la candidata a gobernadora dijo que ella está preparada para participar en el debate “es mi fuerte los debates, soy tribuna, voy asistir y lamentablemente es muy corto el tiempo que nos dan a cada candidato de 7 a 9 minutos y que utilicemos las réplicas pero vamos a procurar de presentar propuestas de manera muy contundente”.

Ante la solicitud que está pidiendo Morena que se aplace el debate para que participe su candidato, Zavaleta Salgado dijo que tiene que valorarlo el IEPC-Guerrero,pero se tienen que cumplir los tiempos electorales y además ya falta poco tiempo para que termine las campañas.

“Son dos debates y si lo aplazan ya no daría tiempo de hacer lo segundo”.

Aseguró que su participación durante el debate expondrá los temas más importantes porque es corto el tiempo.

La candidata a gobernadora también aseguró que no ha pedido seguridad porque no ha tenido problemas ni necesidad de recurrir a nada.