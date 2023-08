Celebra Creel que Frente Amplio superó división

El diputado federal, Santiago Creel Miranda, confirmó aquí que se superó la división que amenazaba al Frente Amplio por México y pronto anunciarán el reencuentro con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En entrevista que ofreció en su visita al puerto de Acapulco, explicó que "afortunadamente los problemas habidos, se han superado con el PRD, están esperando la explicación del Comité Técnico y seguramente, mañana o pasado se estará anunciando este reencuentro".

Con esto ratificó lo declarado por Jesús Zambrano de que el PRD se mantiene en el Frente Amplio y que no serán esquiroles de Morena, lo que aplaudió porque esto va a fortalecer enormemente al FAM "yo como aspirante de Coordinar los trabajos estoy muy contento de haber pasado a la siguiente etapa".

El legislador federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Creel Miranda, indicó que ahora espera pasar a la tercera y última etapa, por eso visita a Guerrero.

Además, decirles a los militantes del PRI, PRD y PAN, a la sociedad civil y a organizaciones sociales, el porque quiere coordinar al Frente y porqué piensa que debe haber un camino distinto a los abrazos, no balazos y un camino diferente a la destrucción de nuestras instituciones, precisó.

En ese tenor, también señaló que está en contra de la polarización, del odio y al enfrentamiento entre los mexicanos, pero también que no le preocupa que las "corcholatas" estén haciendo una campaña ilegal con espectaculares, pinta de bardas, utilería electoral y calcomonías para vehículos por más de un año, porque no suben en las encuestas.

Santiago Creel aseguró que por eso esta enojado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, "un día me menciona a mi, al otro día menciona a otros aspirantes del Frente en sus mañaneras".

A veces se mete con mi familia y le respondo, porque, eso sí, no le dejo pasar una al presidente, "ya sabe que conmigo hay respuesta y, si el quiere insultarme le voy a doblar la apuesta, cada vez que lo haga. Un presidente no está para insultar, ni descalificar, un presidente no está para acosar o presionar", dijo.

Por eso indicó que quiere ser aspirante, coordinador del Frente, "porque quiero dar otra cara, quiero dar una cara de reconciliación, una cara de reconstrucción de nuestras instituciones y de recuperación de nuestro estado de derecho, de recuperación de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema educativo, con esos libros de texto que no nos llevan a ninguna parte, sin matemáticas ni español, con una historia totalmente sesgada y no confundir con las ideas de un grupo o partido político con lo que es la historia de México", apuntó.