Capturan a boa de más de un metro de largo en la costera Miguel Alemán

Un reptil más fue capturado en el puerto de Acapulco, esta ocasión se trata de una boa de más de un metro de largo que se encontraba sobre la avenida costera Miguel Alemán a la altura de la zona tradicional del municipio.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el mencionado animal fue visto en la calle frente a la playa Tlacopanocha, a unos metros del Zócalo porteño, por lo que causó temor entre algunos ciudadanos que pensaron que el animal ocasionaría un ataque.

Cortesía

Al percatarse del avistamiento, personal de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco realizó la captura del reptil con sus propias manos para posteriormente entregarlo a elementos de la Policía Turística quienes lo entregarán a las autoridades en materia del medio ambiente del gobierno federal.

Esta serpiente es de las más largas y robustas de México, llega a medir hasta cinco metros de longitud; su principal alimento son los roedores y ciervos, mientras que no llegan a vivir más de 20 años. Estos animales de la vida silvestre se caracterizan por no tener colmillos y no ser venenosas.

Cabe mencionar que el pasado sábado 26 de septiembre del presente año, pescadores capturaron un cocodrilo frente a la playa Tabachines de la zona poniente de Acapulco, cuya presencia causó asombro entre quienes apreciaron al imponente animal nadando en las aguas porteñas.