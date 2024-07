Capaseg limpia y desazolva canales pluviales en Acapulco

Para evitar inundaciones y que las aguas lleguen a las viviendas de los ciudadanos la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) inició la limpieza y desazolve de tres canales pluviales en Acapulco.

El director del organismo, Facundo Gastelum Félix, señaló en entrevista que estos se ubican en la zona suburbana del puerto y que estos trabajos sólo se realizan con presupuesto del gobierno estatal.

“Es en el camellón central a cielo abierto para atender varios ramales en una longitud de 493 metros en un primer frente, el segundo es un afluente al arroyo Colacho el cual descarga a la alguna negra, está en la periferia de plaza Patio, un tercer frente de trabajo que es el de fraccionamiento Villa Sol, en Paso Limonero estos ya no tienen capacidad de drenaje y provoca que suban los niveles”, explicó.

Gastelum Félix especificó que se atenderán una longitud cercana a los 2 mil 394 metros lineales, con un volumen total a mover a 5 mil 600 metros cúbicos, que equivalen como a 806 viajes de camión de 7 metros cúbicos, beneficiando a casi 9 mil habitantes con una inversión de 5.2 millones de pesos, recurso que solo destina el estado, y el municipio no interviene.

"Nos gustaría que el gobierno municipal también se sumara y destinara parte de su presupuesto a estas acciones aunque no se ven, queda claro que genera grandes beneficios para un mejor desarrollo de las actividades económicas”, puntualizó.

El director de la Capaseg refirió que algo positivo que dejó el paso del huracán Otis es que este año no se invertirá en la limpieza y dragado del río Colacho que cruza Llano Largo: "fue algo bueno que nos dejó el Otis, ya que lo dejó limpio, con condiciones aptas para un buen drenaje".