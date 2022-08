CAPAMA hará monitoreo permanente en playas

Ante el problema de contaminación que anunció la Cofepris en tres playas del puerto, el director de la CAPAMA, Jesús Flores Guevara, anunció la puesta en marcha de un programa de monitoreo permanente de las aguas para tener un control de la situación y acusó a los medios de ser quienes han manifestado que las playas no están aptas para el uso recreativo, ya que la Comisión Federal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios, no dice eso en su reporte.

Durante el recorrido que realizó la alcaldesa por playa Manzanillo, una de las contaminadas según Cofepris, el director de la CAPAMA manifestó que el monitoreo que realizarán de manera mensual será con el respaldo del Laboratorio Estudios y Análisis Ambientales de la Ciudad de México.

"Yo no he visto que la Cofepris diga que la playa está contaminada, son otros medios, dice que está fuera de norma en ese punto, el resultado que se tienen de un muestreo de un monitoreo en ese momento, te indica que en ese momento, está fuera de norma, pero decir que la playa está contaminada no se me hace un criterio generalizado, porque cinco minutos después su característica puede ser diferente", precisó.





Dijo que además de reforzar la vigilancia en las playas, también se tendrá un reforzamiento en la vigilancia de los cauces para detectar descargas de aguas y analizarlas al drenaje para evitar que lleguen al mar.

Manifestó que el resultado del primer muestreo de agua realizado este miércoles durante el recorrido de la alcaldesa Abelina López en playa Manzanillo se tendrá aproximadamente en una semana y se dará a conocer.

Insistió en el plan de vigilancia permanente y en función de esto tener estadística e información del agua en cada punto que esté en los procesos de monitoreo para que en caso de problemas mitigar los efectos microbiológicos de manera permanente.