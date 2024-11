Canirac: Incendios complican la reconstrucción de restaurantes

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Enrique Castro Soto reveló que el tema de la reconstrucción de los restaurantes es más complicado el proceso para los 7 restaurantes que fueron consumidos por el fuego para los que tuvieron afectaciones por los meteoros.

Entrevistado al término de la sesión de Grupo Aca donde expuso la ponencia “Derrama Económica de Acapulco en Puente Vacacional 2024", donde dijo que no tuvieron significativas ventas.

“Entre Otis y John la industria restaurantera se enfrentó a otros fenómeno se incendiaron 7 restaurantes, la Cabaña de Caleta, Kalei, Bambú, Mi Vereda Tropical, en Costa Azul, Fat Chow, otro reto que no habíamos visto antes, evidentemente eso pega en un proceso de reconstrucción más lento”.

Castro Soto informó que fueron solo 5 los negocios afilados a la Canirac que sufrieron afectaciones directas con el paso el huracán John, y de manera indirecta a todos debido a que seis no abrieron y el día que lo hicieron nadie llegó.

Lamentó que se está perdiendo la oferta restaurantera de alta gama a partir de Otis particularmente los que se ubican en la zona Diamante de Acapulco.

“El 95 % de los restaurantes se recuperó de Otis, antes de John, principalmente son los restaurantes de alta gama los que no estan pudiendo abrir sobre todo el zona Diamante, ahí es un foco rojo en materia económica porque no están pudiendo abrir y nos pegará más si esa zona no esta siendo sostenible y no se actúa de manera pronta”, aseguró.

Externó su preocupación por el desinterés de los turistas nacionales e internacionales al visitar Acapulco, ya que consideró que hay un enojo contra los acapulqueños con esas acciones de los bloqueos, limitando no solo lo económico o la movilidad sino su preferencia por las playas de Santa Lucía.

Por ello, llamó a los ciudadanos a reflexionar sobre el daño económico que están causando y la mala imagen que dejan de Acapulco. Asimismo, exhortó a las autoridades que apliquen los programas como deben ser.

Finalmente, reveló que empresarios han mostrado su preocupación y estrés por la temporada decembrina, ya que no cuentan con recursos suficientes para pagar los aguinaldos de los empleados.

“Estamos pidiendo a la secretaría de Economía generar un portafolios de todos los programas donde podamos tener financiamiento tenemos que seguir buscando pero el reto es complicado cuando el enemigo lo tenemos en casa y somos nosotros mismos”, concluyó.