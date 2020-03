Cancelan consultas de especialidad en el ISSSTE por falta de enfermeras

Derechohabientes del ISSSTE en Guerrero, se quejaron porque médicos especialistas se negaron a dar consulta con el pretexto de que la mayoría de enfermeras no acudieron a trabajar luego de que se sumaron a la iniciativa "un día sin nosotras" este nueve de marzo.

Desde las siete de la mañana, pacientes de diversas regiones del estado, llegaron al hospital ubicado en Ruiz Cortines, se formaron para su cita y fue hasta las nueve de la mañana cuando personal administrativo les informó que se cancelaban las consultas porque no había enfermeras.

"No es mi culpa señores, me están avisando los doctores que no van a dar la consulta porque no hay enfermeras, se les van a reprogramar sus citas, una disculpa pero no hay quienes asistan a los médicos", les explicó uno de los trabajadores administrativos.

Sin embargo, derechohabientes que esperaron dos y hasta tres meses para sus consultas lo insultaron con palabras altisonantes, diciéndole que los médicos no podían depender de la enfermera para atender a sus pacientes, lo que derivó en un enfrentamiento verbal.

"Venimos desde la Costa Chica, salimos a las 4 de la mañana para llegar a la consulta y no es posible que no nos atiendan porque no están las enfermeras, yo soy paciente recién operado, esto es una irresponsabilidad de los doctores y de las mujeres enfermeras", dijo Margarito López, paciente.

Solo algunas mujeres enfermeras y quienes laboran en el área administrativa acudieron a trabajar este lunes al hospital del ISSSTE, pero la gran mayoría participaron en la iniciativa, lo que afectó el funcionamiento del hospital en todas las áreas.