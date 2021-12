Cancela gobierno estatal posada de Sectur

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, instruyó al Secretario de Turismo en el estado, Santos Ramírez Cuevas, cancelar la posada que tenía prevista con personal de la dependencia a su cargo y por la cual, envió oficios membretados para pedir electrodomésticos a empresarios del sector.

El pasado miércoles por la noche, se filtró el oficio enviado por Ramírez Cuevas al presidente la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV) Guerrero, Levi Williams, fechado el 8 de diciembre, en el que por medio de un documento con membrete oficial y firmado por el propio titular de Turismo de Guerrero, solicitaba “su valioso apoyo con 5 regalos de su elección”, en los que incluía hornos de microondas, wafleras, licuadoras y plantas.

El documento generó reacciones en diversos sectores que criticaron el pedimento que serían sorteados en la posada de los empleados de la Secretaría de Turismo del gobierno de Guerrero.

Entrevistada al respecto, la gobernadora informó que platicó con Santos Ramírez y se tomó la decisión de cancelar la posada a sus trabajadores y no habrá ningún tipo de regalos.

Comentó que le instruyó a él y a otros secretarios que en estos momentos no puede haber otra indicación contraria a las acciones que se están implementando en materia de austeridad.

“Ya platiqué con él, ya estuve instruyendo sobre diferentes temas y aquí la indicación para todas y todos los secretarios es autoridad republicana y ahorita no podemos estar haciendo grandes fiestas, sí se lo merecen los trabajadores, pero no tenemos el recurso, entonces no habrá ningún tipo de posada y me parece que ya se canceló”, señaló.

La jefa del Ejecutivo estatal aclaró que por el momento no se puede hacer grandes fiestas, aunque sí se lo merecen los trabajadores, pero no se tiene el recurso para hacerlo.

“No se puede hacer ese tipo de peticiones, ya canceló y no habrá este tipo de festejo y es prioridad que se tenga cubierto los aguinaldos y las quincenas, es lo prioritario y ya habrá tiempo de festejar, pero se hará con recursos propios y con lo que se pueda”, dijo.

La gobernadora Evelyn Salgado aseguró que si se quiere hacer una fiesta no se va a pedir nada de regalos a ninguna empresa y a ninguna asociación para no tener ningún tipo de compromiso con nadie, “todo es con recurso propio”.