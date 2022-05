Canadevi y CMIC construirán en Acapulco 14 mil viviendas de interés social

El presidente del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), Julián Urióstegui Carbajal anunció que con una inversión privada de más de 6 mil millones de pesos, los Desarrolladores de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) edificarán en Acapulco más de 14 mil viviendas de interés social.

A su vez la Secretaría de economía en México, Tatiana Clouthier llamó a construir viviendas de interés social con espacios de la misma magnitud para quienes la utilizan para disfrutar el tiempo.

Durante el panel Pacto Oaxaca: “Desarrollo e Industrialización” donde participó la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda así como autoridades en materia económica y turística del Sur sureste del país, dijo que el estado tiene tres proyectos emblemáticos entre ellos el de vivienda, el cuál va permitir que éste sector ayude a la clase trabajadora.

En ese sentido, dio a conocer que en Acapulco no se ha construido vivienda masiva a pesar de qué hay 100 mil trabajadores de los hoteles, federados y municipales que no tienen acceso a un hogar a pesar de que tienen su crédito preautorizado.

Comentó que en este programa de vivienda para Acapulco, el gobierno del estado está poniendo los servicios a pie de macro lote y eso va a entrar como un subsidio directo al precio de la vivienda para el trabajador.

La inversión para estas 14 mil viviendas que se harán en Septiembre tendrá una inversión privada de más de 6 mil millones de pesos y participan los desarrolladores de Canadevi y CMIC.

En su intervención, la titular de economía en el país, Tatiana Clouthier dijo que la vivienda se volvió el centro de la vida de todos y todas durante la pandemia de Covid-19 y obligó a ver la importancia de construir una vivienda respetuosa para la población que habita en ella.

“Cuándo vemos unos desarrollos turísticos en México vemos cómo se pinta una raya, y no voy a decir de los estados donde la raya se pinta para la población que habita ahí y da servicio al turismo que viene de fuera…Tenemos que tener una calidad de vivienda de la misma magnitud y de servicios que se tienen para quienes habitan y sirven para quienes vienen a disfrutar el tiempo.

En ese sentido, hizo un llamado a los desarrolladores de vivienda para que en la construcción de las 14 mil casas de interés social,que se planea edificar en Acapulco, se tome en consideración los espacios de descanso, convivencia y de entretenimiento.

Dijo que la vivienda no es la misma desde hace dos años a la fecha porque el ciudadano aprendió entender lo que significa trabajar en casa y donde los hijos se están peleando el internet.

“La violencia intrafamiliar que se da y se ha dado por estos espacios que no permiten una mayor convivencia se vuelve fundamental. Pero no podemos seguir pensando en el pasado cuando tenemos un presente y un futuro que nos obliga a vivir de una manera distinta a invertir distinto y si queremos lograr mayor desarrollo no podemos dejar de pensar en cómo descansa, como vive y como convive la población que genera la riqueza en los diferentes sectores de la población”, precisó.