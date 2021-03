Canaco pide al gobierno federal apoyo a través de programas financieros

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo (Canaco-Servitur), exigió al gobierno federal la implementación de programas económicos para que ayuden a los micro y pequeños negocios que se la han “visto difícil” durante la pandemia y están a punto de cerrar.

El presidente de la Canaco- Servitur en Acapulco, Raúl Iracheta Montoya, urgió al gobierno federal que "les eche la mano" y que les de una oportunidad y aplique programas financieros para rescatar a los pequeños negocios como papelerías, misceláneas, zapaterías, tiendas de ropa, ferreterías, restaurantes entre otros que requieren del apoyo para mantenerse abiertos.

Dijo que los pequeños empresarios están sacrificándose para poder invertir en su negocio y lamentablemente no hay quien los ayude.

A un año de la pandemia por Covid-19, el 40 por ciento de los negocios adheridos a la Canaco han cerrado, 12 mil empleos se han perdido y sólo quedan mil 600 socios activos que tienen sus negocios abiertos y sobreviviendo.

Raúl Iracheta, señaló que no todos los propietarios de micro y pequeños negocios pueden recurrir a un préstamo bancario porque todos están en el buró de crédito y además “ahí vas a dejar la propiedad porque te piden hipotecar tu vivienda”.

“En estos momentos es cuando más se requiere la ayuda del gobierno federal, la gente no puede pedir un préstamo al banco porque te piden miles de requisitos y todos están en el buró de crédito porque todos debemos y no hay esquemas, no hay manera de qué nos ayude la banca y el único que nos puede ayudar es el gobierno federal y no lo ha hecho”, precisó

Pidió que el gobierno federal les brinde facilidades con pagos de impuestos como el seguro social porque si se deja de pagar un mes, les están cobrando y los amenazan con embargar cuentas bancarias.

“El gobierno federal debería de ayudar a los empresarios, al sector formal que con mucho sacrificio están pagando impuesto y los ha dejado desamparados”, señaló.