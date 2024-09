Campesinos afectados por Otis demandan apoyo a las autoridades

Ejidatarios y productores del campo de Acapulco y Coyuca de Benítez, demandan apoyos económicos a la Federación y Estado, debido a que fueron afectados por el huracán Otis.

Indicaron que el campo está “abandonado”, debido a la mala gestión de las autoridades federales y estatales. En caso de no atender sus demandas tomarán medidas muy especiales, para que sean escuchados.

En rueda de prensa de prensa este martes al interior de un restaurante del puerto, denunciaron que el campo de Acapulco y Coyuca de Benítez, está trabajando al 50 por ciento, que esto impide que fortalezcan sus centros de trabajo.

“Los campesinos no tenemos la culpa, de que un gobierno no atendió en tiempo y forma, nuestras demandas. No hay respuesta de parte de nuestras autoridades”, manifestó, Evencio Romero Sotelo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias.

Asimismo, informaron que enviaron oficios al Gobierno Federal y Estatal, no han obtenido respuesta, por lo que temen que su trabajo al campo y ganado, se enfrente a una severa crisis de desarrollo rural y económico.

Acapulco y Coyuca de Benítez, fueron severamente afectados por un huracán de categoría 5 “Otis”, el cual afectó a todos los sectores económicos, en especial al campo y ganado.

Este sector no tiene una estimación de las pérdidas económicas, tras el impacto del fenómeno natural. El Gobierno Federal, emprendió una serie de acciones, para la reconstrucción de ambos municipios, sobre todo, se levantó un censo a los trabajadores del campo.

Sin embargo, no han tenido respuesta, de partes de las secretarías de Desarrollo Rural y Campo, de la Federación y Estatal, que al contrario el sector turístico, ha sido el más beneficiado en recursos públicos.

“El campo está peor que nunca. No hay avance, y retroceso”, remarcaron.