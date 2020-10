Camiones urbanos trabajan con sobrecupo en plena emergencia sanitaria

A pesar que, el aumento de casos y hospitalización por Covid-19 sigue creciendo en el estado de Guerrero, los choferes del transporte urbano en complicidad con los usuarios no respetan el aforo en los camiones y tampoco utilizan cubre bocas arriesgándose a más contagios de esta enfermedad.

Es un recorrido por la avenida Cuauhtémoc y la Garita en Acapulco se constató que, las unidades van con sobrecupo, incluso algunos jóvenes que ya no entran en el camión, se transportan colgados en las puertas, poniendo en riesgo su vida, sin que ninguna autoridad intervenga. Estado Confirma Salud que Covid-19 es primera causa de muerte entre guerrerenses en 2020

Hay camiones de las rutas Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata que también llegan a la Costera Miguel Alemán, que no están respetando el 50 por ciento de cupo como lo ordenó el gobierno estatal, tampoco exigen cubre bocas a los ciudadanos y menos respetar la sana distancia.

"Nos tenemos que subir así porque es la única forma de llegar a la colonia, el colectivo cobra más caro y ahorita no hay dinero, Dios nos cuide para no enfermarnos del coronavirus", dijo Aurora Mejía, antes de abordar uno de los urbanos.

Esta misma situación se vive con las combis en otras rutas como la Jardín y Pie de la Cuesta, donde en horas pico, van llenas y la aglomeración puede provocar más contagios de coronavirus, sobre todo porque no portan cubre bocas.

En el Acabus el problema es similar porque la población no ha entendido el peligro que corren al no respetar la sana distancia, y los encargados de este servicio no hacen nada para respetar las medidas preventivas ordenadas por la Secretaría de Salud.