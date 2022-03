Cajas de cigarros y un garrote acompañan a don Francisco 

Las dolencias del cuerpo por el paso de los años, no han minado la voluntad de don Francisco Ramírez Suástegui, de salir adelante y ganarse unos pesos con la venta de cigarros a turistas y residentes que recorren el malecón.

Con voz pausada y con problemas auditivos, este hombre adulto mayor llega temprano a ocupar una jardinera en el malecón, ahí coloca un armazón de fierro y lleva su mercancía que, arregla con esmero y la pone a la vista de sus potenciales clientes.

En breve entrevista, refiere que tiene un garrote de madera para encarar a quien quiera robarle, pues admitió que ya ha sido objeto de atracos, “pero ahora quien se acerque le doy su garrotazo”, dice un tanto retador.

Pero no siempre se ha dedicado a vendedor informal, pues recuerda que antes era un buzo que lo mismo capturaba enormes peces y moluscos, como el pulpo y Langosta, pero la edad se le vino encima, acompañada con dolor en sus extremidades y sus brazos.

“Me duele mucho el brazo y no puedo caminar, pero tengo que vender cigarros, de eso me sostengo y con lo que me da de apoyo el gobierno, me ayuda para irla pasando”, precisa don Francisco Ramírez.

A pregunta desde cuando se dedica a la venta de cigarros, no pudo recordar la fecha, pero sí que aseguró que tiene ya varios años que llega al Malecón y ahí permanece todo el día, por la noche se retira en su silla de ruedas a descansar a su domicilio.

La entrevista se suspendió, debido a que por sus problemas auditivos no le fue posible responder por no captar las preguntas, por lo que se limitó a comentar que espera poder caminar, porque ahorita le duelen sus piernas y por eso usa una silla de ruedas, sin despegarse del garrote que utiliza para defenderse si lo quieren asaltar.