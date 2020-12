Cae 60% la producción de mezcal en Guerrero

Los productores del Consejo Estatal del Maguey Mezcal de Guerrero desde hace nueve meses se enfrentan a una crisis provocada por la pandemia de Covid-19 que ha paralizado su producción y exportación al mercado nacional e internacional y también a la inseguridad.

Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción de Mezcal y en 29 municipios de los 81 que conforman la entidad se desarrolla a esta actividad en seis regiones. Estado

Rigoberto Acosta González, presidente del Comité Sistema Producto Agave Mezcal de Guerrero, dijo en entrevista que al paralizarse la producción por la pandemia de Covid -19, cayó en un 60 por ciento de un millón 700 mil litros de volumen que se venia produciendo.

Los productores de Mezcal han tenido un año difícil ya que también entraron en el esquema de las activadas no prioritarias y se vieron obligados a respetar los ordenamientos legales que emitieron los distintos niveles de gobierno.

Desde hace 9 meses paro la actividad Mezcalera en Guerrero y será a finales de Diciembre cuando empiecen a “engrasar nuevamente la maquinaria” para retomar actividades los días primeros de enero del 2021.

Recordó que hace una semana se hizo un recorrido por las regiones mezcaleras como la zona Norte, Montaña baja y zona Centro donde se evaluó con los productores las afectaciones que han tenido.

Rigoberto Acosta, dijo que se encontró qué se paralizaron las actividades y se están reactivando poco a poco en vender en el mercado regional que es Guerrero y en estados de la República.

“Sin duda este es un impacto significativo para el sector Mezcalero y confiamos que en el trimestre del 2021 podamos volver a reencauzar nuestra producción al 100 por ciento”.

Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Antes de la pandemia, la producción era de 1 millón 700 mil litros de mezcal y algunas marcas ya con presencia en los mercados nacionales e internacionales y otras que están en un proceso de consolidación para poder entrar a otros mercados.

Ante el Consejo Estatal del Maguey y el Comité Sistema Producto Agave Mezcal, hay 12 marcas de 22 que tienen presencia en los mercados internacionales como Estados Unidos y la parte de Australia y Nueva Zelanda y otra marca que en el 2017 empezó a posicionarse en España.

Sin embargo, dijo que por efectos de esta pandemia todo está detenido tanto producción, exportación y ahora se enfrentan a la otra pandemia que tiene que ver con la delincuencia donde los productores son víctimas del cobro de cuotas el cual impacta a la productividad.

“Sin duda estamos viviendo una etapa muy difícil y en algunas regiones que adicionalmente a los efectos de la pandemia, seguimos padeciendo otra pandemia que tiene que ver con la delincuencia”, precisó.

Rigoberto Acosta, aseguró que la inseguridad inhibe la actividad productiva y les ha pegado en algunas regiones de Guerrero, donde los delincuentes si los ven que están trabajando, exigen establecer cuota y de inmediato mandan mensajes o te hacen visitas.

“Que no te vean operando la vinata y no pasa nada y si insistes en seguir trabajando y si no haces la aportación que te solicitan, entonces si tienes que irte del lugar”.

Comentó que al menos entre 10 a 15 productores de mezcal han tenido que abandonar sus tierras, “algunos ya pudieron regresar pero no han podido reiniciar su trabajo de producción”.

Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

En la cadena productiva del Sistema Mezcal, dijo que te castiga el mercado y la inseguridad en la parte de la producción.

Pero mientras la producción está parada, la plantación del Mezcal está mejorando.

Recordó que a finales de Mayo del 2020, se registraron alrededor de un millón de plantas de maguey y se cuenta con 13 a 14 viveros regionales.

“En la medida de qué el productor no puede hacer su mezcal pues entonces hemos tratado de fortalecer la parte de la producción de plantas, y estamos avanzando en la parte de mayor superficie plantada o sembrada”, puntualizó.