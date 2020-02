Bloquean vecinos la avenida Ruiz Cortines

Vecinos del Infonavit Alta Progreso de Acapulco, bloquearon la avenida Ruíz Cortines la mañana de este martes para exigir que la CAPAMA regularice el servicio de agua potable con el que no cuentan desde hace más de dos semanas en la mayoría de las etapas del mencionado asentamiento.

Minutos después de las 9:00 horas de este martes, un grupo de más de 20 personas se dieron cita frente a la guardería del ISSSTE, para interrumpir la circulación de vehículos en la totalidad de los carriles y asegurar que la paramunicipal ha hecho caso omiso a los múltiples reportes telefónicos para pedir que manden el vital líquido a los domicilios. Local Amenazan con emplazar a huelga a la CAPAMA

En entrevista, la señora Elvira de Lourdes Orozco García, aseguró que desde hace casi un mes han tenido que comprar garrafones de agua para solucionar los quehacer diarios, así como para bañarse, además de que tienen que contratar el servicio de lavandería para poder tener ropa limpia, situación que ha afectado a su economía ya que también los recibos de la paramunicipal llegan puntuales.

"Ya no tenemos dinero para estar pagando lavanderías, estar comprando garrafones de agua y el recibo ya me llegó, de hecho tengo 12 días y pago todo el mes completo por el servicio eso no es justo, ni siquiera cumplen con el tandeo que prometieron, ya tenemos casi un mes sin agua, esto es indignante", dijo.

La manifestación ocasionó un intenso caos vial en la zona, debido que el transporte público y privado tuvo que ser desviado por calles alternas.

Cabe mencionar que las protestas ciudadanas por agua potable se han agudizado, mismas que han llegado hasta la puerta del domicilio particular de la alcaldesa Adela Román Ocampo en la colonia Morelos.