Bloquean vecinos en el Centro; exigen acabar con los apagones

Vecinos de la colonia Centro bloquean las calles calle Benito Juárez y Teniente José Azueta, en exigencia a la Comisión Federal de Electricidad regularice el servicio de energía eléctrica, ya que en los últimos días han tenido constantes apagones que han descompuesto sus aparatos eléctricos.

Con pancartas en mano los manifestantes, que en su mayoría adultos mayores y con discapacidades, bloquearon la arteria vehicular que va en dirección a la avenida Costera Miguel Alemán, a escasos metros de la CAPAMA.

Los inconformes señalaron que no se retirarán del bloqueo hasta que trabajadora de la CFE atiendan su petición y den solución.

La señora Carmelita Figueroa, señaló que son constantes los apagones de luz durante el día. “Ya me descompuso mi refrigerador, porque la quitan y regresa de jalón, ya hablé al 071 y me dijeron que para que me paguen o arreglen mi refri debo tener mi garantía y mi ticket de cuando lo compre”.

Los manifestantes gritaban una y otra vez “Queremos luz, no más apagones, CFE responde”.

Personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, encabezaron el bloqueo para exigir a la CFE que ponga atención a sus demandas. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco.

Mencionaron que desde el paso del huracán Otis han tenido problemas con la energía eléctrica, situación que han reportado varías veces, sin que se les atienda.