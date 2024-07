Bloquean para exigir permanencia del Párroco de Ometepec

Fieles católicos del municipio de Ometepec bloquean las calles José María Iglesias y calle de La Quebrada en la colonia Centro, en Acapulco, en exigencia a autoridades católicas a la permanencia del padre Pedro Miguel Ángel Cortes Torreblanca en la parroquia.

Con pancartas, lonas y un megáfono en mano alrededor de 100 feligreses impidieron el paso a los automovilistas como medida de presión y molestia, ya que este día 12 de julio a las 10 de la mañana habían sido agendados desde hace un mes por él arzobispo Leopoldo González González, para hablar del tema.

José David Santiago Cruz, feligrés integrante de la pastoral de la parroquia de Ometepec señaló que el motivo del bloqueo se debía en inconformidad a no ser recibidos este día como ya se había agendado.

Los católicos se enteraron que el nuevo sacerdote que llegará a la iglesia de Omepec es el de la Poza, y viceversa, hecho que no permitirán. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

“De un momento a otro nos dicen que lo van a mover y por eso nosotros estamos aquí en apoyo a él, al padre Miguel Ángel. No creíamos llegar a estas instancias porque el arzobispo nos hoy, y nos dicen que siempre que no, por eso estamos bloqueando. No somos niños chiquitos que nos dicen un día y hora y a la mera hora dicen que no”, precisó.

Los inconformes detallaron que el presbítero Miguel, lleva dos años ahí y a él le entregaron la parroquia y ha estado trabajando bien, por lo que no entienden el motivo de su cambio.

Agregaron que se enteraron que el nuevo sacerdote que llegará a la iglesia de Omepec es el de la Poza, y viceversa, hecho que no permitirán.

En las lonas se leía: “Exigimos la permanencia indefinida del padre Pedro Miguel Ángel Cortes Torreblanca. El buen pastor escucha y reúne a sus ovejas, no aceptamos división. No destruyas La Paz en Ometepec”.