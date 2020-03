Bloquean maestros la costera Miguel Alemán

Maestros de diversas zonas de Acapulco, bloquearon la costera Miguel Alemán a la altura de las oficinas de la delegación del ISSSTE, debido a que les cancelaron el pago de créditos de hojas rojas sin previo aviso.

Desde las nueve de la mañana, los profesores obstruyeron el paso de vehículos en la zona turística, porque al ingresar a la oficina les dijeron que no había sistema y su préstamo lo cobrarían hasta regresando de las vacaciones de Semana Santa. Local Bloquean al avenida Cuauhtémoc para pedir apoyos económicos

Los afectados quienes se negaron a proporcionar sus nombres, dijeron que, varios se formaron desde las cuatro de la mañana para ser de los primeros, pero al llegar a la ventanilla les dijeron que, no había sistema y no podrían obtener sus recursos.

"A los primeros si les pagaron, y después salieron con que no hay Sistema, ya tenemos toda la documentación lista, solo falta que nos den el cheque, si no es ahorita ya no cobramos y necesitamos el dinero para la contingencia", dijo uno de los afectados.

Cabe mencionar que, son más de 30 maestros los que realizan el bloqueo, mismo que ha generado un severo caos en la zona Dorada de Acapulco, donde el personal de la Policía Vial auxilia a los automovilístas.