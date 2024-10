Bloquean la Costera para exigir censo al gobierno federal

Prestadores de servicios turísticos y comerciantes de playa de Puerto Marqués, realizaron un bloqueo vehicular sobre la costera Miguel Alemán a la altura de la Glorieta de la Base.

Los manifestantes quienes provocaron la molestia de miles de acapulqueños y conductores de vehículos particulares y del servicio público, exigieron al gobierno federal, integrarlos en el censo de afectados por el huracán John.

Desde las 12:00 del día los marquesanos llegaron hasta la parte exterior de la Décimo Segunda Región Naval, donde dieron una conferencia previa al bloqueo de todos los carriles de la costera Miguel Alemán.

Indicaron que son más de tres mil prestadores de servicios turísticos y comerciantes de la playa de Puerto Marqués integrados en 12 organizaciones los que están siendo afectados por los daños que dejó a su huracán huracán John.

"Dicen que no somos afectados, pero si lo somos porque no hay turismo en la playa desde John, y después por el alistamiento de los cocodrilos que es otro de los problemas que esta ocasionando que los turistas no vengan a las playas", señalaron.

Dijeron que en estos movimientos que encabezan los marquesanos, no tienen líderes, ni dirigentes porque todos son afectados por el paso del huracán.

Reconocieron que si han tenido reuniones de trabajo con autoridades del gobierno del estado, pero hasta el momento no se ha dicho, cuando, donde y como se darán los apoyos para los prestadores de servicios turísticos y vendedores de playa de Puerto Marqués.

Señalaron estar dispuestos a seguir con las manifestaciones, hasta que las autoridades de gobierno se comprometan a integrarlos al censo de afectados por el huracán John.

Insistieron en que sin afectados sobre todo porque no tienen ingresos en estos momentos por la falta de turistas en la playa de Puerto Marqués.

Luego de poco más de una hora, prestadores de servicios turísticos y comerciantes de Puerto Marqués, retiraron el bloqueo dejando paso libres a los conductores de vehículos.