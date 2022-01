Bloquean la Costera en exigencia de maestros

Una comisión de padres de familia, alumnos y maestros de la escuela primaria "Simón Bolívar", ubicada en la colonia del mismo nombre, bloquearon por casi una hora la costera Miguel Alemán, para exigir dos maestros.

Provistos de cartulinas, el pequeño grupo bloqueo el carril en sentido de la base a Caleta, a la altura del edificio Oviedo, en espera de ser atendidos por funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

El padre de familia Ricardo Morales Sánchez en voz de sus compañeros, denunció que pidieron en los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, ser atendidos, pero no les hicieron caso y acordaron bloquear la costera.

Inicialmente lo hicieron sobre Cuauhtémoc esquina con Costera, pero después bloquearon el sentido de la Base a Caleta, para pedir dos maestros que les hacen falta en segundo y cuarto grado, por lo que suspendieron clases este martes.

Advirtió que no iban a moverse hasta ser atendidos, porque no estaban dispuestos a que se les siga dando largas, "son 7 meses que nos prometen que van a enviar los dos recursos y no cumplen, afectando a los alumnos".

Finalmente, se les informó que en esta misma semana se cubrirán las dos plazas vacantes, lo que permitió normalizar la circulación en esta importante avenida, que provocó el malestar natural de decenas de automovilistas que quedaron atrapados en el congestionamiento vial.