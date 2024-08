Bloquean la carretera Acapulco-Zihuatanejo; exigen agua potable

Vecinos de las colonias Silvestre Castro y Antorcha Revolucionaria realizaron un bloqueo carretero en la vía federal Acapulco-Zihuatanejo a escasos metros de la gasolinera Macumba, para demandar a las autoridades dote de agua potable que desde hace más de tres meses no cuentan con el servicio en sus hogares.

Con pancartas en mano, piedras y un mecate desde temprana hora se colocaron en una valla humana para impedir el paso a los automovilistas en el carril que va de Pie de la Cuesta hacia el Centro de la ciudad, como medida de presión para que les sea otorgado el suministro del vital líquido.

Lea también: Continúa reparación de acueducto Papagayo II por fuga de agua

Gritando una y otra vez “queremos agua”, los inconformes mencionaron que tienen que gastar en la compra de pipas que van desde los mil quinientos a los 2 mil.

Estado Guerrero registra 60 accidentes automovilísticos este verano

“Estamos aquí a raíz de que hemos tenido dos mesas de trabajo en la primera nos recibió amablemente el director, la segunda ya no nos recibió nos mandó a su personal y dijo que al día siguiente tendríamos agua y hasta la fecha no tenemos, nos llevan así, les vamos a mandar una pipa de agua pero eso es darnos una aspirina nosotros no queremos una aspirina queremos se solucione de raíz”, señaló una de las inconformes.

Agregó que las autoridades de la CAPAMA les han informado que la falta de agua se debe a una obra que realiza Obras Públicas y está aún no la concluye.

Dicho bloqueo perjudicó a los automovilistas que conducían al centro de la ciudad desde la zona Poniente de Acapulco.