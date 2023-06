Bloquean la avenida Constituyentes por falta de agua

Vecinos de la Colonia Morelos realizan un bloqueo sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines para exigir a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco (CAPAMA), que les envíe el vital líquido a este núcleo poblacional.

Este asentamiento es uno de los más afectados de manera recurrente al igual que la Colonia 20 de Noviembre por la altura en que se encuentran para recibir el tanteo de agua potable.

Con pancartas en mano los manifestantes se trasladaron de la parte alta hacia la avenida donde la circulación de las calles Río Balsas y Reforma afectando el tránsito vehicular y le exigen a la presidenta municipal de Acapulco que ordene a CAPAMA que se les suministre el vital líquido.

Lea también: Coloca CAPAMA tapas en alcantarillas abiertas

La señora Lidia Rebollar señaló que por más de cuatro meses pagan pipas de agua a doble precio lo que cuál calificó de injusto ya que paga si recibo por el suministro del vital líquido anualmente.

“Nosotros como ciudadanos estamos pagando por un servicio que no se nos está dando, son cuatro meses sin agua y no solo es aquí en la Morelos, está Santa Cecilia, Palma Sola, la Morelos y no tenemos agua, y el agua que nos mandan es agua sucia”, reclamó.

Otras de las inconformes dio a conocer que llevan más de un mes sin el tandeo de agua potable y esto a algunos los obliga a que compren pipas con el vital líquido con costos de hasta 1200 Y todavía tienen que pagar el recibo de agua que no les llega sus domicilios.

Al lugar acudió el director general de la CAPAMA, Hugo Lozano Hernández, quien acordó con los manifestantes enviar el día miércoles pipas de agua para las escuelas de la zona, además de anunciar que se repararán las tuberías y fugas que han dejado sin agua a los colonos de esa zona.