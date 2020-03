Bloquean comerciantes de playa la costera Miguel Alemán

Alrededor de unos 200 comerciantes que laboran en las distintas playas de Acapulco, bloquearon la costera Miguel Alemán a la altura del asta bandera, para demandar al gobierno municipal apoyos económicos para poder solventar gastos durante la contingencia sanitaria que se tiene por el COVID-19.

Los comerciantes, cerraron en su totalidad los carriles de la costera Miguel Alemán, provocando tráfico vehicular y la molestia de conductores de vehículos que por más de una hora quedaron varados en la avenida. Estado Aislan a tres personas que convivieron con empresario contagiado de Covid-19 en Zihuatanejo

Sin dar a conocer sus nombres, los vendedores manifestaron que no tener turistas por la contingencia sanitaria en las playas, no tendrán ingresos para cubrir las necesidades de sus familias.

Pidieron una audiencia con la presidenta Adela Román Ocampo, para que se tengan acuerdos, o de lo contrario iniciaran una serie de movilizaciones en la ciudad, aún con la contingencia sanitaria que se decreto por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

"No somos delincuentes, somos trabajadores de las playas, no hay nada a los turistas no los están dejando entrar a Acapulco, no nos vamos a morir por enfermedad, sino por falta de trabajo, no tenemos otra fuente de ingresos que la playa las cuales ya no están llegando los turistas dese hace una semana", dijo Lucila de los Santos vendedora de camarones.

Los más de 200 comerciantes ambulantes, fueron atendidos en el lugar del bloqueo por el subsecretario de asuntos políticos y religiosos del ayuntamiento, Marco Antonio Adame Bello, quien solicitó hacer una relación de los vendedores con la finalidad de iniciar acuerdos.

El representante del ayuntamiento, dijo que ante está situación mundial, el gobierno de Acapulco, está en la mejor disposición de ayudar a todos los sectores de la sociedad que sean afectados.