Bloquean colonos la carretera México-Acapulco, en demanda de agua

Vecinos de la colonia Vicente Guerrero bloquearon la carretera federal México - Acapulco en dirección hacía las Cruces, cerca de la parada del Guayabo, para exigir se les brinde el servicio de agua potable que en su mayoría todos han pagado.

Un grupo de vecinos se concentro cerca de las 11 de la mañana, cerrando el carril que va en el sentido Centro - Cruces, lo que causó intenso tráfico vehicular y la molestia de algunos transportistas que circulaban por el lugar.

Los vecinos, molestos señalaron que desde hace un mes carecen del servicio de agua potable y lamentaron que pese a que de manera puntual pagan recibos, el agua no les llega, situación que afecta a cientos de familias.

Lee también: Anuncia alcaldesa acciones legales contra deudores de agua en Acapulco

Uno de los manifestantes refirió “nos dan esperanzas y eso no queremos nos dicen ya le mandamos el agua y no nos mandan nada, nosotros ya hablamos con las personas que abren las llaves y ellos nos dijeron que ellos dejan las llaves abiertas pero dicen que vienen los de la central y apagan una de las llaves y ya no nos llega el agua a las casas”.

Manifestaron también su inconformidad por el gasto económico constante que realizan al adquirir pipas de más de 700 pesos, además de no contar con cisternas o piletas grandes para almacenar el agua.

Cabe señalar que mientras la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), busca como meter a buró de crédito a los ciudadanos que presenten adeudos de hasta tres meses en el municipio no hay agua.