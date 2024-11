Bloquean ambos carriles de la Costera damnificados por John

Por segundo día consecutivo damnificados por el huracán John de diferentes colonias de Acapulco bloquearon ambos carriles de la avenida costera Miguel Alemán a la altura de la Diana cazadora en exigencia al gobierno federal recibir el apoyo económico pues ya fueron censados.

Con pancartas en mano alrededor de 40 personas obstruyeron la vía de comunicación como medida de presión y se les de una pronta solución, ya que aseguran que tuvieron afectaciones en sus viviendas.

La señora Alicia Vinegra de la tercera edad de la colonia Praderas de Costa Azul fue censada por servidores de la Nación y le recomendaron deshabitar su vivienda ya que cayeron grandes piedras encima.

“Yo no puedo habitar mi casa porque es de peligro, me dijeron que me saliera y aún por eso no me llamaron para recibir el dinero, me dicen que no aparezco en el sistema que llame al Bienestar pero no me atienden”.

El bloqueo ha generado caos vehicular y molestia por los automovilistas quienes algunos intentaron aventarles el vehículo para poder pasar, otros se enfrentaron a palabras.