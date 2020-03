Bloquean al avenida Cuauhtémoc para pedir apoyos económicos

Alrededor de unos 50 prestadores de servicios turísticos, bloquean la avenida Cuauhtémoc frente al Ayuntamiento del parque Papagayo, para demandar al gobierno apoyos económicos ante la contingencia sanitaria que de tiene en la ciudad por el coronavirus.

Desde las 09:00 de la mañana, los comerciantes de distintas playas, cerraron los carriles dirección centro-cima como una medida de presión para que las autoridades los consideren en las listas de apoyos que han estado haciendo desde el pasado lunes.

Indicaron que desde que se dio la contingencia sanitaria, no han tenido ventas en las playas porque no vienen los turistas, y esto les ha provocado no tener ingresos económicos para cubrir sus necesidades.

Los inconformes pidieron ser atendidos por la presidenta Adela Román Ocampo, para exponerles la necesidad económica que tienen en estos momentos, en qué las playas están desiertas por las medidas sanitarias que se iniciaron por el coronavirus.

Fueron atendidos por el subsecretario de asuntos políticos y religiosos del ayuntamiento Marco Antonio Adame Bello, quien los convocó a realizar una lista con sus nombres el giro comercial que tiene cada uno y un número telefónico para estar en contacto.