Baches inundan calles y avenidas de Acapulco

Diversas avenidas y calles de Acapulco lucen con múltiples baches que son generadores de averías en vehículos que van a parar a la talachería.

Trabajadores del volante y automovilistas, han externado en redes sociales el mal estado en que se encuentran las principales calles del puerto, incluida la zona turística que registra baches en varios puntos.

En un recorrido realizado por El Sol de Acapulco, se observaron baches en las avenidas Costera Miguel Alemán, Cuauhtémoc, Adolfo Ruíz Cortines, Ejido, así como en calles laterales.

Los problemas en las calles también se tienen en la calle Cristóbal Colón, Lomas del Mar, Farallón del Obispo, Rancho Acapulco y Avenida México.

En la calle del Morro que desemboca a la avenida Farallón del Obispo, también se tienen baches que han propiciado ponchadoras de llantas.

Baches por doquier en las calles de Acapulco. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Aunado a ello, varias rejillas metálicas presentan averías y por ello, se han iniciado brigadas para reparar estos problemas.

Sin embargo, los baches en las calles persisten e incluso en la carretera Acapulco-México, en ambos sentidos donde se han registrado varios accidentes debido a que algunas coladeras se encuentran sin sus tapas.

Consultados por separado, conductores de autos de alquiler y del servicio particular, solicitaron a las autoridades aplicar una jornada de bacheo y reparación de las afectaciones que hay en las vialidades porque representan daños, así como mermas económicas.

“Durante los últimos tres meses me he ponchado 4 veces, y cada servicio me cuesta entre 100 a 130 pesos dependiendo a la talachería que vaya, en una de esas me han encontrado clavo, la otras porque caí en una tremendo bache”, dijo la automovilista Paola Jacinto.

Automovilistas coincidieron en que dicha problemática es constante en cada gobierno municipal.