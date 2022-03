Ayuntamiento evitará contratos millonarios: Abelina

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, afirmó que su gobierno no cuenta con recursos económicos para seguir manteniendo empresas privadas dentro del Relleno Sanitario de Paso Texca, por lo que evitará los contratos millonarios que tenían administraciones pasadas.

Dijo que el movimiento realizado este lunes en el acceso principal del relleno sanitario por parte de pepenadores, es originado porque se terminaron los contratos con tres empresas a las que se les destinaban parte de los 387 millones de pesos que se presupuestan anualmente para la recolección de basura en pasadas administraciones.

Lee también: Exigen eficientar la recolección de basura

"El movimiento de los pepenadores se originó porque quieren que la maquinaria de una de las tres empresas que se tenían contratadas en el relleno sanitario trabaje día y noche, y yo no tengo dinero para eso, no puedo continuar con esto, porque mi presupuesto no da para más, estamos en un proceso de compra de equipos para trabajar el relleno sanitario", precisó.

López Rodríguez, señaló que en el relleno sanitario de Paso Texca se tenían tres empresas, una que manejaba los camiones, una más que se encargaba de la pesa y otra que operaba el relleno sanitario, y esto representaba un gasto que era parte de los 387 millones de pesos anuales que se tenían para pagar empresas privadas para la recolección de basura en la ciudad.

Local Bloquean pepenadores acceso a relleno sanitario

Expresó también que buscará dialogar con los trabajadores de Saneamiento Básico para que eviten llevarse el material que los pepenadores recolectan en el relleno sanitario, que es otro de los puntos por los cuales se manifestaron bloqueando el acceso a los camiones recolectores.

Destacó que ella no hizo contrato con el empresario que se encontró en el relleno sanitario, solamente se le contrató con una máquina y una pipa para trabajar lo que representa un gasto de 250 mil pesos al mes.

Señaló que su administración sólo estará destinando para la recolección de basura en la ciudad un monto total de 180 millones de pesos anuales, lo que representa 207 millones menos en comparación al gobierno anterior.