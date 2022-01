Avanzan trámites para devolver el 10% del salario a ex braceros

El gobierno federal resuelve devolver el 10 por ciento más los intereses a los mil 400 ex braceros de Guerrero, que trabajaron en el periodo de 1942 a 1965 en los Estados Unidos de Norteamérica.

Así lo informó el representante legal de los ex braceros guerrerenses, José Trinidad Salgado Catalán, quien explicó que esto les significó una intensa labor de gestoría, que no había podido prosperar desde los gobiernos de los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Dijo que fue con el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien finalmente instruyó a la Secretaría de Gobernación atender los justos reclamos de los trabajadores que hicieron su aportación del 10 por ciento de su salario que ganaron en aquel momento en el vecino país del norte.

Son mil 454 ex braceros a quienes les descontaron el 10 por ciento de su salario. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Para el efecto, se entregó la lista de beneficiarios y toda la documentación que se les requirió, que también se hizo llegar a la oficina de la Unidad de Enlace Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en donde también se realizó el trámite para que se les devolviera el impuesto que se les retuvo del salario que obtuvieron como jornaleros.

Salgado Catalán indicó que una vez que hubo respuesta satisfactoria por parte del gobierno federal, está citando a todos los ex braceros a una reunión informativa el 6 de febrero a las 9:00 de la mañana en el zócalo porteño, para dar a conocer sobre el avance a su petición de devolución del 10 por ciento que les descontaron a mil 454 ex braceros.

Indicó que son del municipio de Costa Grande y Acapulco, a quienes se les informará que finalmente el presidente López Obrador, dio luz verde para que se les cubra la suma de 645 mil pesos a cada uno de los ex braceros, quienes, admitió que ignoran los trámites que ha realizado ante la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Enlace Federal y la Cámara de Diputados.

Hizo hincapié que, en los casos de fallecimiento del beneficiario, podrá reclamarlo sus viudas o sus hijas, previa acreditación del parentesco con el ex bracero, pero aseguró que también se les hará justicia con la entrega de este beneficio económico, por eso se les cita el 6 de febrero en el zócalo porteño, a las 9:00 de la mañana.