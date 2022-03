Avanzan procesos de observación por 426 mdp en obras de Adela

Nuevamente, la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, dio a conocer que siguen los procesos de observación por 426 millones de pesos, que la pasada administración de la ex alcaldesa Adela Román Ocampo destino para un total de 150 obras presuntamente ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2020.

Adelantó que pos parte de la Auditoria Superior de la Federación, se llegara hasta las últimas consecuencias, debido a que dé está dependencia nadie se salva, sobre todo cuando se tienen desvíos de recursos que son del orden federal.

En declaraciones, la primera edil de la ciudad, dio a conocer que sostuvo una reunión este martes en la Auditoria Superior de la Federación en la Ciudad de México, donde nuevamente le solicitaron documentación como parte de las investigaciones que se realizan en torno a las observaciones de las 150 obras.

Lee también: Niega Abelina violencia de género contra Adela Román

“Yo lo que veo y observo en este momento, es que la Auditoria, está en su papel, tal es en su papel que, a mí, constantemente me esta citando, se ve que están trabajando no para alguien en particular sino en todo el país, con la finalidad de dejar un precedente para evitar que el recurso público no sea desviado, y esto va a tener un final porque de la auditoria nadie se escapa”, preciso.

Aseguró que, en este tema de las observaciones que tiene la auditoria por los 426 millones de pesos al gobierno pasado, su administración está entregando lo que tiene en sus manos, porque muchas cosas no se encuentran, son 150 observaciones las que se tienen en obras del 2020, todas observadas.

Recalcó que no hay nada de soporte documental de las obras, y entre estas se encuentra la Rivera la Sábana, en la cual su gobierno, no le destinara ningún recurso económico para su seguimiento en estos momentos hasta que no se resuelva el tema de la observación que tiene por parte de la Auditoria Superior.