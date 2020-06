Avala dirigencia del sector de Industriales de la Masa y la Tortilla en Guerrero multas a tortillerías por no cumplir medidas sanitarias

La dirigencia del sector de Industriales de la Masa y la Tortilla en Guerrero, respaldó las amonestaciones que el Ayuntamiento de Acapulco comenzó a realizar a establecimientos de este sector que no están cumpliendo con las medidas sanitarias, considerando que "solo así van a entender".

Consultado vía telefónica, el presidente de la asociación, Arcadio Castro Santos, reconoció que no todos sus compañeros estaban acatando las recomendaciones otorgadas por la autoridad como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y el no tener contacto directo con dinero, por lo que desde fechas anteriores ya había solicitado a las autoridades emprender una campaña de sanciones. Estado Comienzan primeras amonestaciones contra tortillerias que no cumplen con medidas sanitarias

Castro Santos consideró que por ser la tortilla uno de los alimentos que más consumen los guerrerenses, resulta de suma importancia que se extremen medidas higiénicas para evitar la propagación del Sars-CoV-2 a través del dinero y en superficies de contacto.

"Felicitamos a Reglamentos y Espectáculos por este operativo en contra de las tortillerías que no siguen el lineamiento de salud para contrarrestar el Covid-19, yo como representante de la masa y la tortilla veo con buenos ojos que ellos entrando de esta manera porque eso beneficia mucho al trabajador de la tortillería pero también al consumidor, nosotros ya habíamos hecho caso a todos los consumidores y muchos seguían sin acatar", indicó.

El dirigente mencionó que la asociación que representa inició un programa de sanitización de negocios, con la cual se ha logrado abarcar hasta 700 establecimientos en Acapulco cuyos propietarios se sumaron a la actividad preocupados por la situación que impera en los días de más riesgo en el puerto.

Agregó que muchos empleados son los que no acatan las medidas, por lo que pidió que las medidas continúen hasta endurecerse más con la finalidad de proteger a la población consumidora.