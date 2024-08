Autopista del Sol debe mantenerse gratis hasta diciembre: Abelina

La presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez señaló que debe considerarse el no cobro de la Autopista del Sol ya que el puerto no se encuentra aún al cien por ciento.

Entrevistada al concluir la Entrega de Paquetes Escolares del Programa “Transformando mi Educación”, donde funcionarios municipales apadrinaron a más de 600 niños, refirió que por lo menos se mantengan libres las casetas hasta que concluya el año.

“Yo pienso que no estamos al cien todavía me parece que la recuperación de Acapulco pasa por la ayuda de los demás, quizá desde fuera se ve diferente pero los que estamos aquí viven otras cosas no, sobre todo en el esfuerzo que se hace. Yo creo que debe considerarse”, destacó.

López Rodríguez confió en que dichas opiniones de empresarios y ciudadanos llegaran al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa y tengan esa empatía.

“Entiendo que el concesionario requiere que tenga entradas pero creo que otros meses nos puede ayudar sobre todo en esta parte de aquí a diciembre que es la ruta”.

Al alcaldesa agregó que se suma a la voz de todos los empresarios, ciudadanos y conductores que piden continue la condonación del peaje en las casetas de La Venta, Palo Blanco y Paso Morelos.

Fuentes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), confirmaron que a partir del 26 de agosto se reiniciará el cobro de peaje en las casetas de la Autopista del Sol y por ello, se han realizado recorridos en la vía y en próximos días se hará el anuncio oficial de sus cobros.