Aumentan 40% cuadros gripales

Las enfermedades por síntomas respiratorias han aumentado en un 40 por ciento informó el director del hospital militar el Coronel Médico Cirujano José Ariel Camacho Ibarra.

Destacó que en la última semana se han presentado incrementos de los casos de Covid-19, sin embargo, “se han atendido de manera ambulatoria, porque no hay necesidad de hospitalización”.

Dijo que a nivel mundial se sigue recomendado el uso del cubrebocas “la gente se sigue confiando con ponerse algo fortuito en la cara como pedazo de ropa, camiseta o tela y se recomienda usar cubrebocas triple capa o N95, por ser más eficientes ya que si tienen la infección evitan que se transmitan”.

Asimismo, puntualizó que no se descarta que la variante pueda causar mayor trastorno, no obstante no hay alerta para “reconvertirnos en un hospital Covid” ya que no se han incrementado a nivel estatal la necesidad de más camas.

Finalmente, reiteró que el hospital cuenta con módulos de triage respiratorios donde se hacen las pruebas necesarias para confirmar o descartar los casos de posible contagio.