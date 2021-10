Aumenta malestar en El Coloso; llevan más de un mes sin agua

Los expendios de agua embotellada y los de llenado de garrafones están haciendo su agosto, al aprovechar el desabasto del vital líquido que se padece en 27 etapas de la Unidad Habitacional El Coloso, desde hace más de un mes.

Los condóminos coinciden que hacen un gasto promedio de cien a 500 pesos cada 15 días por el llenado de sus garrafones o por la compra de agua embotellada, pues no tienen de otra que comprarla, porque de la llave ya ni aire sale.

La ama de casa Rosa Aguilar, dijo que de por sí recibían cada 15 días el suministro de agua, pero con el sismo del 7 de septiembre, ya no han recibido ni una gota y tuvieron que tomar de los algibes, pero ya se terminó.

Ante esta situación tiene que ir a llenar sus garrafones y esto le implica pagar 20 pesos del colectivo y de 10 a 15 pesos por cada garrafón, que le representa un fuerte gasto a su economía.

El empleado Ángel Romero, dijo que en su caso, compra cinco garrafones, tres grandes y dos medianos, que le vienen costando casi los 300 pesos con los camiones repartidores, pero no es el único, también sus vecinos lo hacen.

"No voy a donde los rellenan porque vivo en el edificio 10 y me sale bastante retirado, así que mejor los adquiero con los repartidores, aunque me cuestan el triple", dijo.

La señora Rosario Marín, vecina de la etapa 24, dijo que están tratando de unirse para exigir que se condone el recibo del agua, "ese si llegó puntual y están cobrando como si hubiera el abasto de agua".

Además, dijo que es por las deficiencias que existen en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) el desabasto y que implica un gasto extraordinario a su de por si vapuleada economía por los efectos de la pandemia del Covid-19.