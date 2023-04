Aumenta Guerrero más del 30% la inversión para erradicar pobreza

El secretario de Planeación y Desarrollo Económico de Guerrero, René Vargas Pineda, reveló que el gobierno estatal aumentó el 30 por ciento más del presupuesto este 2023, que van encaminados a erradicar la pobreza en localidades de Guerrero, comparado con el año pasado.

Al asistir como invitado especial a la sesión semanal del Grupo Aca aseguró que el gasto de inversión incrementó sustancialmente, en comparación con el último sexenio a través de programas donde el estado pone el 50% como es la pensión para de discapacitados.

“Son siete mil 109 millones de pesos en gastos de inversión y no se había visto en años anteriores incluso estamos por encima del gasto de inversión del año pasado y eso se logra bajo la política de la gobernadora ser austeros hacia adentro, para ser generosos hacia afuera”, puntualizó Vargas Pineda.

Detalló que el gasto de inversión es en obras públicas, a través de la Capaseg, Cicaeg, IGIFE, las cuales tienen que ver con drenaje, agua potable, carreteras, escuelas, construcción de calles, plazoletas entre otros.

Por otro lado, informó que los cuatro municipios de nueva creación (Las Vigas, San Nicolas, Santa Cruz del Rincón, Ñusavi), no están dentro del presupuesto del gobierno del estado y que será hasta el 2024 cuando ya se tengan autoridades que los representen.

“Ya hay un decreto de creación de los 4 municipios, no fueron incorporados derivado de que no se están constituidas las autoridades municipales, y en tanto no estén constituidos las autoridades por presidentes, síndicos, Cabildo no se le puede asignar un presupuesto”.

Explicó las que las localidades que se desagregaron para formar un nuevo municipio son consideradas para el presupuesto dentro del municipio al que pertenecen y se han atendidos por el presidente municipal.

Por último el funcionario estatal detalló que en Acapulco se tienen asignados 359 millones de pesos para obra pública, ya que en temas de programas sociales están en otra partida que se tienen presupuestadas.