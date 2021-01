Aumenta en un 300% demanda de pruebas rápidas y PCR en módulos de SSA en Acapulco

Luego del aumento de los contagios, la hospitalización y los fallecimientos por Covid-19 en Guerrero, esta semana decenas de ciudadanos acuden a diario a los módulos del Asta Bandera y Zócalo de Acapulco para realizarse la prueba rápida o PCR para detectar coronavirus, pero los test no son suficientes.

Los médicos y químicos encargados de los módulos, señalaron que a partir de ayer lunes son más de cien personas las que se forman en ambos lugares para solicitar una prueba, sin embargo, todos quieren el test rápido para conocer su resultado en 20 minutos, pero este solo está diseñado para quienes presenten síntomas. Local Empresas fantasma defraudan a ciudadanos con supuesta venta de oxígeno

“Tenemos el triple de gente que en el mes de diciembre eso es una realidad, las pruebas no son suficientes y la gente viene y te exige la prueba rápida, pero si no tienen síntomas no se les puede hacer porque no es precisa, les ofrecemos la PCR y se enojan porque tarda más el resultado”, explicó uno de los encargados.

Cabe mencionar que, desde la semana pasada, el secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos, dijo que, las pruebas rápidas eran única y exclusivamente para los pacientes que llevaran síntomas relacionados al Covid-19, porque si no es así su posibilidad de éxito en el resultado apenas es del 35 por ciento, a los demás se les aplica la PCR.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Cada día se ven más largas las filas de ciudadanos que llegan a formarse desde las siete de la mañana a pesar que, los módulos abren a partir de las diez y hasta las dos de la tarde, donde además ahora acordonan el área para evitar que otras personas se acerquen ya que en estos lugares el riesgo de contagio es elevado.