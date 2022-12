Ataque a delincuencia no requiere de un cambio de estrategia: Evelio Méndez

El secretario de Seguridad Pública en el estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que el combate a la delincuencia en el estado no requiere de un cambio de estrategia, sino incrementar la inteligencia, la presencia de elementos policiacos, además del fortalecimiento de la cultura de la denuncia ciudadana para poder actuar sobre objetivos certeros que son los grupos delictivos y evitar crear una zona de guerra en Guerrero.

Entrevistado al asistir al banderazo del operativo “Salvavidas Invierno 2022” puesto en marcha por la Marina para esta temporada de vacaciones, dijo que hay muchos objetivos generadores de la violencia y es en estos donde se debe de trabajar para ir sobre objetivos certeros y poder bajar los índices de delincuencia que se tienen.

“Tenemos detectados varios grupos delictivos que están provocando la inseguridad, son grupos que no abarcan sólo el estado de Guerrero, sino varios estados, todos los tenemos detectados en el mapa delictivos que tiene la Secretaría de Seguridad en la entidad, no es con cambio de estrategia como se enfrentará la delincuencia, la delincuencia no es de ahorita en Guerrero, la estrategia que se tiene es la adecuada”, precisó.

El funcionario estatal dijo que el mapa de violencia determina que la zona con mayor problema de seguridad es Tierra Caliente, donde sabemos está la Familia Michoacana, un cártel que mantiene en ese lugar un fuerte arraigo y dominio, pero estamos buscando con la Federación tener un control de la zona.

Méndez Gómez, agregó que además del cártel de la Familia Michoacana, también se tienen detectados a Los Ardillos, Los Flacos, el Cártel de Jalisco y El CIDA en Acapulco, son varios grupos que están incidiendo tanto a nivel nacional y estatal, son grupos que no abarcan sólo Guerrero, sino varias entidades de la República.

Por último, aseguró que van bajando los índices delictivos en Chilpancingo y aquí en Acapulco, donde antes teníamos registrados cinco o seis al día hoy tenemos uno o dos o tres al día.