Aspirantes a contralor municipal presentan propuestas de trabajo

En sesión de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública aspirantes a ocupar el cargo de contralor municipal, presentaron su propuesta de trabajo ante regidores del cabildo de Acapulco.

Fueron diez los aspirantes que presentaron su propuesta a los regidores, entre estos Mario Ramos del Carmen ex diputado local y ex regidor en Acapulco por el partido Movimiento Ciudadano, además cercano al grupo político del ex alcalde y ex dirigente del partido naranja Luis Walton Aburto.

De igual manera, fue considerado entre los diez aspirantes el ex panista y ex regidor municipal Jorge Issac Pérez, el abogado Edgar Ibarra Martínez, Pedro Roberto Pineda, la abogada Norma Angélica Gutiérrez Brito, quien es la única mujer que se registró a contienda por la contraloría municipal.

Lee también: Renuncia Contralor municipal

Otro de los aspirantes que cumplió con los primeros requisitos que se marcaron en la convocatoria, fue Manuel Guillermo Romero Pineda, Juan Carlos Rueda López, Simón Alarcón Navarrete, Ricardo EspinosaToscano y José Guadalupe Salgado Román.

El pasado cuatro de enero, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, destituyó a Dante Tepetate Hernández, del cargo de contralor municipal, nombramiento que le dió el cabildo encabezado por la ex presidenta Adela Román Ocampo un mes antes de terminar su gobierno. Estado Entregarán informes sobre la entrega-recepción

Dante Tepetate, sustituyó en el cargo a Francisco Torres Valdés, luego de que este fuera destituido del cargo lueho que acusará a funcionarios de la pasada administración de presunto mal uso de recursos económicos.

Actualmente el encargado del órgano de control en el municipio, es Roberto Pineda Villa.

Se espera que el nuevo titular del órgano de control municipal, sea elegido en la próxima sesion de cabildo correspondiente a este mes de enero.