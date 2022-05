Arturo Latabán seguirá en la administración municipal: Abelina

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que la renuncia del ahora ex director de la Capama, Arturo Latabán, no fue por presión, “todo fue platicado” y se irá a otra responsabilidad en el gobierno municipal.

“Más bien él se va a otra responsabilidad, el maestro Latabán es un hombre que trae mucha experiencia y en el caso del municipio se requiere gente que me ayude y él simplemente viene a otra responsabilidad y creo que es momento de que pueda yo ir fortaleciendo al municipio y en consecuencia ir dando mayores resultados”, refirió.

Trabajadores de la sección 27 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), pedían la salida del director de la Capama, Arturo Latabán y la tarde es este viernes renunció.

La alcaldesa Abelina López dijo que después dará a conocer a qué cargo se irá Arturo Latabán, mientras está en “stand-by” en la “interrogante”

Comentó que en unos días más dará a conocer ante el Consejo de Administración de la Capama la propuesta del nuevo director que asumirá el cargo.

Planteó que tienen muchos problemas, que necesitan a alguien que vincule todo lo que es la gestión con Comisión Federal de Electricidad, empresa del estado con la que arrastran una deuda económica por falta de pagos desde administraciones que antecedieron a la de ella.

Añadió que a veces los enroques son buenos.

“Lo que conviene a todos es la estabilidad de todos. Yo no soy una mujer que me gusten las peleas estériles, yo soy una mujer que construyo y a mis 38 años de caminar siempre he entendido que vale mejor caminar en unión que desunidos; a nadie conviene, entonces bajo esa mesura traemos una buena relación con todos los trabajadores de la Capama y yo estoy segura que la Capama va a seguir fortaleciéndose”

Afirmó que el cargo es lo de menos, lo que importa es cómo resolver los problemas que se trae en Capama.

Respecto a que él venía desempeñando un buen papel y qué lectura debe hacer la ciudadanía de esta renuncia, explicó que Arturo Latabán creó mucha confianza con el empresariado del puerto.

“Un hombre honesto, un hombre de instituciones, un hombre que conoce que hay que meter orden para poder avanzar y creo que eso, ante esa responsabilidad que tiene, pues finalmente él se viene a otra responsabilidad sin que dejemos de lado a la Capama”

Aseguró que el nuevo director también dará buenos resultados.