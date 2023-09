Arropan simpatizantes a Xóchitl Gálvez en Acapulco [Video]

La senadora Xóchilt Gálvez Ruiz fue arropada con el grito: ¡presidenta!, ¡presidenta!, ¡presidenta!, por la sociedad civil, liderazgos y dirigentes del PRI-PRD-PAN, al visitar al puerto de Acapulco, en su carácter de coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México.

En un recinto con capacidad de 600 personas, la senadora panista expresó su sorpresa por los acontecimientos ocurridos en las últimas horas, tras que la indígena de Xitlala, Cenobia le dio la bienvenida y le obsequió un huipil elaborado a mano.

Xóchilt Gálvez en su mensaje resaltó que la noticia de que era la coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México, la recibió cuando viajaba al puerto de Acapulco, "empezamos 13 en este proceso y al final lo logre".

Conozco a Guerrero, quizá más que muchos políticos, me di cuenta de su pobreza y de su abandono; la muerte de las mujeres por embarazo y la falta de sangre. El abandono es ancestral y por eso se invirtió en el fondo de infraestructura en la casa de la mujer, que hoy no cuenta con recursos y desapareció la partida presupuestal del fondo de infraestructura para caminos rurales, por decisión del inquilino de Palacio Nacional", dijo.

Señaló que las obras faraonicas del presidente, rebasaron al doble y triple su costo, por eso no hay dinero para Guerrero y para atender el problema de la seguridad. Hoy matan a 13 mujeres por el hecho de ser mujer, en el caso de la Ciudad de México, tienen que separarlas en el metro de los hombres, porque se perdió el respeto. #Acapulco | 👍 Abandono en Guerrero es brutal y ancestral, dice Xóchitl Gálvez ante simpatizantes del Frente Amplio por México

En otra parte de su mensaje, la senadora Gálvez Ruiz, abordó sus diferencias con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien jamás le dio su derecho a réplica por los ataques que le profirió desde la mañanera, a pesar de ganar un amparo que le ordenaban darle este derecho, pero nunca le abrieron las puertas de Palacio Nacional, pero al final la sociedad civil fue quien le abrió otras puertas y emprender esta aventura para ser la primera mujer presidenta de la República.

Dentro de su crítica al gobierno federal, reprochó que 50 millones de personas se quedaron sin medicinas, "eso iba a tratar en mi derecho a réplica y pedir al presidente que a los adultos mayores, a parte de recibir su pensión, también cuenten con medicinas", precisó.

La legisladora federal en sus compromisos que hizo con los asistentes, destacó que quieren que regresen las vacunas que atacaban las enfermedades que ya se habían controlado, pero también que los pequeños con cáncer cuenten con sus medicamentos, porque actualmente no hay.

Xóchilt Gálvez le reprochó al titular del Ejecutivo Federal la burla que hizo por el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, prefirió contar un chiste y decir que no oía, pero eso sí, fue "muy machito para pelearse conmigo".

Señaló que ahora que ganó la encuesta, hay manera de sacar adelante al país. Hoy México está ante su gran oportunidad de su historia, se van a preparar a los jóvenes y para esto hay que dejar de gastar el dinero como se hizo en la refinería, pero sobre todo que se aplique la ley para dar confianza a los inversionistas, "porque la ley es la ley".

Asismismo, tocó el problema del agua y en este apartado, indicó que necesita tratar la que se recibe de la lluvia y aprovecharla para resolver el problema de la escasez del vital líquido.

Admitió que vienen momentos muy duros, porque no van a querer dejar el poder, "van a escuchar cosas terribles de mi persona, pero puedo mirar de frente porque me he dedicado a trabajar. La 4te tiró a la basura la confianza que les dieron, por eso la esperanza ya no la tienen y me la dieron a mí, con eso voy a sacar al país adelante", rubricó.