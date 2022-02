Aprueban terna de aspirantes a la Contraloría municipal

Luego de dos sesiones realizadas a puerta cerrada en la sala de cabildos, regidores que integran la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, aprobaron la terna de los aspirantes que buscarán la titularidad del órgano de control del municipio.

De acuerdo a los propios ediles de la Comisión de Gobernación, los tres aspirantes a contralor municipal que fueron aprobados de los diez que se registraron luego de haberse dado a conocer la convocatoria por parte del ayuntamiento, son Pedro Roberto Pineda Villa, el ex regidor municipal Jorge Isaac Pérez y la abogada Norma Angélica Gutiérrez Brito, la única mujer que se registró para buscar el cargo.

Los tres aspirantes, serán presentados ante los regidores durante la sesión de cabildo que se realizará la tarde de este martes en el ayuntamiento del Parque Papagayo, con la finalidad de conocer en el pleno la propuesta de trabajo que tienen y posteriormente ser sometidos al escrutinio de los ediles quienes determinarán bajo votación quién será el nuevo contralor municipal.

Entre los diez aspirantes que presentaron su propuesta de trabajo previo a la selección de los tres que serán presentados en la sesión de cabildo, se encontraban, el ex diputado local y ex regidor por Movimiento Ciudadano y cercano al grupo político del ex alcalde Luis Walton Aburto, Mario Ramos del Carmen, así como Edgar Ibarra Martínez, Manuel Guillermo Romero Pineda, Juan Carlos Rueda López.

Además de Simón Alarcón Navarrete, Ricardo Espinoza Toscano, así como José Guadalupe Salgado Román, todos ellos fueron desechados por los regidores de la comisión de gobernación y seguridad.

Desde el pasado cuatro de enero, la Contraloría Municipal funciona con un encargado de despacho, luego que la presidenta Abelina López Rodríguez, destituyera a Dante Tepetate Hernández, quien fuera nombrado por la ex alcaldesa Adela Ramón Ocampo previo a concluir su administración.