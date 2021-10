Aprueba nuevo Cabildo 35 camiones recolectores

En la primera sesión extraordinaria de Cabildo realizada en el antiguo ayuntamiento, la fracción de ediles por el Partido de Morena, mayoritearon a las fracciones del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para aprobar el dictamen presentado por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, en el que se determina el uso de 35 camiones recolectores de basura por medio de un comodato a favor de una empresa privada de la ciudad de Toluca.

El punto de acuerdo fue rechazado por los seis regidores del PRI, por las dos ediles del Partido de la Revolución Democrática, así como por los dos de Movimiento Ciudadano, quienes coincidieron que el comodato es un documento disfrazado a una asignación directa a favor de la empresa "Remolques y Plataformas de Toluca", representa un procedimiento ilegal.

La coordinadora de la fracción del PRI, Ricarda Robles Urioste, expresó que el dictamen de comodato de los 35 camiones recolectores de basura debe de ser analizado debido a que se requerirá posteriormente la línea de crédito por 200 millones de pesos.

El regidor de Movimiento Ciudadano, Julián López, manifestó luego de su voto en contra que Acapulco sufre no sólo de una crisis sanitaria por la basura, sino también financiera, por lo que no se le puede sumar una crisis más con un comodato no muy claro en cuanto a sus procedimientos de pagos y de tiempos.

En su postura el regidor por Morena, Ilich Augusto Lozano, dijo que en este momento el ayuntamiento tiene la necesidad de contratar estos camiones debido a la emergencia sanitaria que hay en la ciudad, sin embargo, dijo ver difícil que el Congreso del Estado, de entrada a una solicitud de línea de crédito.

Por su parte, la presidenta Abelina López Rodríguez dijo que en su calidad de responsable de la administración no dejará que la ciudad siga estando invadida de "excremento y de gusanos".

"El uso de los 35 camiones recolectores será en comodato, pero se deberá buscar el préstamo para pagarlos posteriormente", precisó la primera edil en la primera sesión extraordinaria de Cabildo.

En la sesión también se tomó la protesta a Irma Lee González, como secretaría General del Ayuntamiento, a Leticia Lozano Zavala como secretaria de Secesión.

Mientras que Erick Romero como secretario de Desarrollo Económico, Ángel Octavio Cisneros como secretario de Administración y Finanzas y en Seguridad Pública a Maximiliano Serrano, en Turismo a David Abarca y en Obras Públicas a Luz María Meraza.