Apoyar Acapulco sin distingo político: Añorve

Tras calificar de objetivo y puntual el informe de los cien días de gobierno de la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, el senador de la República, Manuel Añorve Baños, dijo que hay que apoyar Acapulco, sin distingo de partidos políticos, "por lo que seguiremos tocando puertas para que lleguen más recursos extraordinarios".

En entrevista, el legislador federal destacó que en su agenda de trabajo tiene como prioridad seguir empujando para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) condone los adeudos al estado, "yo estoy en la mejor disposición de apoyar con la gestoría".

En ese tenor, dijo que también sumará esfuerzos para que se baje el costo de peaje a la Autopista del Sol, porque esto representará más recursos vía turismo para los guerrerenses.

El ex alcalde de Acapulco, Añorve Baños, hizo énfasis al señalar que uno de los asuntos en donde no quitará el dedo del renglón será en que bajen las tarifas de la luz, "es lo que he estado reclamando a Manuel Bartlett Díaz".

Si lo hizo en Tabasco, que lo haga en Guerrero, porque no hay mexicanos de primera ni de segunda, nuestro estado necesita que se bajen las tarifas de la energía eléctrica, no solo para las clases populares sino también para las empresas para que se reactiven económicamente, precisó.

Por ello, reconoció los logros de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, "porque gobernar Acapulco no es un día de campo como lo dijo René Juárez Cisneros. Mandó un mensaje plural como lo hizo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hay que trabajar sin distingos de partidos, porque Acapulco es de todos", apuntó.