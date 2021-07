Apoya IMSS a hoteles con pruebas rápidas para turistas y empleados

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez Aveleyra dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le proporcionó a la asociación pruebas rápidas de antígeno para aplicarse a colaboradores de hoteles y empresas turísticas así como a huéspedes que tengan síntomas sospechosos de Covid-19.

En entrevista, dijo que 68 empresas y 40 hoteleros, adheridos a AHETA participan con realizar pruebas rápidas de Covid-19 para sus empleados y también se les aplica a turistas en caso de que se requiera para descartar algún posible contagio.

Comentó que esperan que la próxima semana se tenga los resultados de estas pruebas que se han hecho a los trabajadores así como también a turistas.

Sin embargo, el dirigente hotelero, dijo que se ha tenido un incremento de nuevos casos positivos de Covid -19 entre trabajadores de diferentes hospederías y se estima al menos 30 casos.

“Cuando se detecta un caso positivo de inmediato aislamos a la persona y la gente que estuvo en contacto con esta persona que dio positivo, los mandamos a casa, los dejamos siete días en casa y que no regresen hasta que tenga su prueba que da negativo”.

Insistió que seguirán pidiendo al gobierno federal para que se abra dentro del Plan Nacional de Vacunación un manejo complementario especial para todos los colabores del sector turístico y estén protegidos de contagiarse del virus.

“Hablando de hoteles de la Asociación podemos hablar de 30 personas contagiadas en los últimos diez días...vamos a seguir pugnando y solicitando a las autoridades para que podamos vacunar a todos los colaboradores del sector turístico; queremos lograr que a la medida de lo posible y más pronto posible se vacune a todos los colaboradores que trabajan en el sector turístico y con esto vamos a darle un escudo y daremos confianza a los turistas de que la gente que los atienden están vacunados”, precisó.

En cuanto al porcentaje de ocupación que bajó del 80 al 60 por ciento, consideró el presidente de AHETA que son medidas importantes que toman las autoridades para evitar que los contagios se vuelvan una situación más crítica.

Insistió que van a trabajar de la mano con las autoridades de salud como se ha hecho desde que inició esta pandemia, pues es anticiparse a que se vuelva esto una situación complicada.

Dijo que para reactivar la economía se requiere salud porque si no difícilmente se va a poder generar esa economía.

Recordó que en el libros todavía la semana pasada, se tenía reservaciones que no llegaban al 60 por ciento de ocupación, “entonces no podemos hablar todavía de cancelación y si algún hotel está rebasando el 60% no se va a cancelar directamente, si no buscar esos hoteles que tuvieran una mayor ocupación de 60% y pasarlos a otros hoteles dónde tengas una ocupación todavía permitida”.

Al cuestionársele si habrá pérdida de empleo o reducción de personal, dijo que no de manera gradual porque la ocupación se va a seguir manteniéndose pero ahora del 80 al 60 por ciento y eso implica tener el 75% de su staff en los hoteles.

“No todos los hoteles estaban trabajando al 80%, algunos hoteles llegaban al 80% o 70 y 75 por ciento, prácticamente vamos a seguir trabajando con la misma plantilla porque también la demanda de tener la temporada vacacional implica tener más gente y necesitamos tener nuestro personal no al 100% pero si en un 70%”, precisó.