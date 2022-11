Aplicará ayuntamiento programa de cobros a deudores de CAPAMA

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, anunció que implementarán un programa de cobros a los deudores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco (CAPAMA).

Luego de estar presente en la sesión ordinaria del Grupo ACA en donde acompañó al Cónsul de México en Orlando Florida, Juan José Sabines Guerrero, adelantó que en tres días nombrará al nuevo director General del organismo, ante la renuncia del titular Jesús Pérez Velázquez.

“A muchos no les gusta pagar traemos una cultura de no pago, pero si exigen y exigen porque es un derecho humano, pero el agua cuesta y cuesta intubarla llevarla a los hogares”, comentó.

La alcaldesa dijo que “se requiere un trabajo real” para recuperar la cartera vencida que se tiene en el organismo operador del agua potable “y es lo que vamos a hacer en estos días, vamos a ir a cobrar, hay muchas cosas que no puedo decir, mientras no cabemos de mentalidad, mientras no tengamos amor a lo que tú haces y lo que significa Acapulco, todo lo dejan caer”.

López Rodríguez abundó en que la situación actual de la CAPAMA no es la mejor ya que las deudas y los malos manejos de las anteriores administraciones la han dejado en números rojos.

Por otro lado, señaló que pedirá a la CFE que no realice el corte de luz por seis horas durante el fin de semana para realizar sus trabajos y no afectar el fin de semana largo.

Finalmente, dijo que se paga de manera mensual cerca de 24 millones de pesos en el servicio de energía eléctrica debido a que se les cobra el servicio de manera industrial.